Зачем на самом деле кошка топчет человека лапами

У кошек есть свой язык, на котором они передают сигналы человеку. Возможно, вы замечали, что иногда пушистики начинают топтать вас лапками и урчать. Врач-ветеринар Татьяна Гольнева объяснила, что это значит на самом деле.

«Когда взрослая кошка делает это с вами — это значит, что она испытывает чувство удовлетворения, расслабления и полного покоя, — заявила она сайту sportkp.ru.

А если речь идет о котенке, то таким образом он ищет мамин животик, чтобы полакомиться молоком.

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