Опасность для кошки: не давайте ей эти игрушки!

1 марта, в День кошек, ветеринарный врач сети ветклиник «Василек» Татьяна Гольнева рассказала, какие игрушки лучше не покупать своим пушистым питомцам. Например, ломкие и снабженные перьями безделушки могут нанести серьезный вред здоровью животного.

«К опасным игрушкам относятся махалки и другие игрушки, содержащие перышки, которыми кошка рискует наесться и заработать непроходимость желудочно-кишечного тракта. Мячик также может быть опасен: кошка может его разгрызть и наглотаться прорезиненной или пенопластовой основы», — предупредила Татьяна Гольнева.

Прежде чем дать кошке какой-то предмет поиграть, надо убедиться, что он не поврежден и что домашний питомец не сможет его разгрызть и проглотить кусочки материала, из которого сделана игрушка.

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