Кто смотрит телевизор в Ростовском зоопарке

Недавно у зоологов Ростовского зоопарка появился новый телевизор. Угадайте, кому они отдали его для веселого времяпрепровождения? Конечно, обезьянам! Что из этого вышло - смотрите в нашем видео.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Обезьяна. Фото: Global Look Press
Недавно у зоологов Ростовского зоопарка появился новый телевизор. Угадайте, кому они отдали его для веселого времяпрепровождения? Конечно, обезьянам! Что из этого вышло - смотрите в нашем видео.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».