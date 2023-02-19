Кто смотрит телевизор в Ростовском зоопарке

Обезьяна

Обезьяна. Фото: Global Look Press

Интересные новости из жизни братьев наших меньших.

Недавно у зоологов Ростовского зоопарка появился новый телевизор. Угадайте, кому они отдали его для веселого времяпрепровождения? Конечно, обезьянам! Что из этого вышло - смотрите в нашем видео.

Читайте также