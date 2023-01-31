Кинолог дал совет, как упокоить гиперактивную собаку: это работает!

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Слишком высокая активность животного требует повышения нагрузок.

Если собака гиперактивна – это приносит дополнительное беспокойство ее владельцу. Но главное – повышенная активность может быть свидетельством серьезной проблемы. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Гиперактивность – это не норма, такое поведение может быть обусловлено нестабильной нервной системой и высокой степенью возбудимости собаки. К таким питомцам нужен особый подход, чревато оставлять такое поведение без внимания и коррекции, в будущем можно столкнуться с рядом неприятных проблем», - подчеркнул специалист.

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Как советует Голубев, хозяину следует найти занятие для своего питомца, выбрав то, что ему интересно. Тогда активность животного пойдет по нужному руслу. По материалам издания «РИАМО».

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