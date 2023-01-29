Как живут бородач и черный гриф в Ростовском зоопарке

Бородач

Бородач. Фото: Global Look Press

Знакомимся с двумя величественными птицами.

В Ростовском зоопарке можно встретить много редких видов не только животных, но и птиц. Вот, например, бородач и черный гриф. Кто это такие и чем отличаются друг от друга? Смотрите видео.

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