Как живут бородач и черный гриф в Ростовском зоопарке

В Ростовском зоопарке можно встретить много редких видов не только животных, но и птиц. Вот, например, бородач и черный гриф. Кто это такие и чем отличаются друг от друга? Смотрите видео.
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Бородач. Фото: Global Look Press
В Ростовском зоопарке можно встретить много редких видов не только животных, но и птиц. Вот, например, бородач и черный гриф. Кто это такие и чем отличаются друг от друга? Смотрите видео.
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