Читают мысли! Три самые умные породы собак

Ученые выяснили самые умные породы собак. По их мнению, эти животные улавливают перепады настроения, понимают слова и даже периодически читают мысли своих хозяев.
В первую очередь, речь идет о немецкой овчарке. Они поддаются дрессировке, обладают высоким интеллектом и очень работоспособны.
Умные и пудели. Не зря эти собаки постоянно выступают в цирках. Кудрявые красавцы способны освоить самые сложные команды. Их острый ум сочетается с внимательностью, общительностью и неиссякаемой энергией.
Ну и самыми смышлеными считаются бордер-колли. Интеллект этих удивительных животных сопоставим с уровнем 3-летнего ребенка.
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