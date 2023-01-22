Читают мысли! Три самые умные породы собак

Ученые выяснили самые умные породы собак. По их мнению, эти животные улавливают перепады настроения, понимают слова и даже периодически читают мысли своих хозяев.

В первую очередь, речь идет о немецкой овчарке. Они поддаются дрессировке, обладают высоким интеллектом и очень работоспособны.

Умные и пудели. Не зря эти собаки постоянно выступают в цирках. Кудрявые красавцы способны освоить самые сложные команды. Их острый ум сочетается с внимательностью, общительностью и неиссякаемой энергией.

Ну и самыми смышлеными считаются бордер-колли. Интеллект этих удивительных животных сопоставим с уровнем 3-летнего ребенка.

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