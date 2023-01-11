Специалист объяснил, почему птицы падают на землю без сознания во время холодов

В ряде районов Москвы были обнаружены свиристели, лежащие на земле без сознания. Информация о таких находках также попала Telegram-каналы.

Причину, по которой птицы могут терять сознание, пояснил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров.

«Существует несколько версий происходящего. Первая - что ягоды, которые висят на деревьях, забродили, и в результате этого птицы получили небольшое алкогольное опьянение. Однако нужно понимать, что сейчас довольно сильные морозы, и такая версия маловероятна», - цитирует специалиста ТАСС. «Вероятнее всего, птицы набили себе зоб ягодами, которые сейчас покрыты льдом, получили переохлаждение и упали в обморок».

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