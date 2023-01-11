Специалист объяснил, почему птицы падают на землю без сознания во время холодов

В ряде районов Москвы были обнаружены свиристели, лежащие на земле без сознания. Информация о таких находках также попала Telegram-каналы.
Причину, по которой птицы могут терять сознание, пояснил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров.
«Существует несколько версий происходящего. Первая - что ягоды, которые висят на деревьях, забродили, и в результате этого птицы получили небольшое алкогольное опьянение. Однако нужно понимать, что сейчас довольно сильные морозы, и такая версия маловероятна», - цитирует специалиста ТАСС.
«Вероятнее всего, птицы набили себе зоб ягодами, которые сейчас покрыты льдом, получили переохлаждение и упали в обморок».
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Бурмистров отметил, что спустя некоторое время пища размораживается в зобе у птицы, и животные приходят в себя.
Специалист добавил, что если вы увидели птицу, лежащую на земле без сознания, то ее необходимо поместить в коробку и отнести в машину или подъезд, где она сможет быстро отогреться. Как только пернатое придет в себя, то его можно отпустить ее на волю. Но домой брать крылатых созданий не стоит.
Помощь человека в данном случае будет уместна, так как это поможет птицам не получить дополнительное обморожение.