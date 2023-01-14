6 запоминающихся фотографий ушедшего года

Но только не в прошлом году, подарившем нам столько новых тревог. Тем не менее наша планета все еще вертится, и мы вместе с ней. На дальних озерах по-прежнему медитируют фламинго, а в Москве по весне великому поэту вновь намылят шею. Пусть в 2023-м у вас будет больше поводов для радости. Тостуемые пьют до дна!
Где был, где был... Пушкина мыл! И жену его, Наталью. Фото: Михаил Фролов/КП
Человек! Мне срочно нужна во-о-от такая рыба! Фото: Михаил Фролов/КП
С годами Ассоль ждала Грэя без былого энтузиазма. Фото: Михаил Фролов/КП
Если есть на свете рай... Это... Э-э-э... Фламинговый край! Фото: Jundji Takasago Wildlife Photographer of the Year
Когда семья понимает: никто, кроме нас! Фото: Олег Укладов/КП