6 запоминающихся фотографий ушедшего года

Но только не в прошлом году, подарившем нам столько новых тревог. Тем не менее наша планета все еще вертится, и мы вместе с ней. На дальних озерах по-прежнему медитируют фламинго, а в Москве по весне великому поэту вновь намылят шею. Пусть в 2023-м у вас будет больше поводов для радости. Тостуемые пьют до дна!