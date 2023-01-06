Символ наступающего года: как живут кролики в зоопарках

Символ наступающего года: как живут кролики в зоопарках

Кролики в зоопарке. Фото: Teleprogramma.pro

Узнаем побольше о грызунах, которые будут сопровождать нас весь 2023-й.

В Ростовском зоопарке рассказали, как живут кролики в их экзотариуме. Хотите знать, чем они питаются и чем занимаются - смотрите наше видео. И с наступившим годом черного кролика всех!

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