Символ наступающего года: как живут кролики в зоопарках

В Ростовском зоопарке рассказали, как живут кролики в их экзотариуме. Хотите знать, чем они питаются и чем занимаются - смотрите наше видео. И с наступившим годом черного кролика всех!
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Кролики в зоопарке. Фото: Teleprogramma.pro
В Ростовском зоопарке рассказали, как живут кролики в их экзотариуме. Хотите знать, чем они питаются и чем занимаются - смотрите наше видео. И с наступившим годом черного кролика всех!
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