Страшнее фильма ужасов: смерть, которую несут домашние кошки

Для большинства людей кошки – милые, безобидные и приятные домашние питомцы. Но случается, что иногда они представляют реальную угрозу жизни и здоровью.
Кошка может задушить
Фото: кадр из фильма «Кошачий глаз», 1985 г.
Этот жуткий случай произошел в украинском городе Острог. Когда родители 4-месячного малыша оставили его спящим в коляске, никому и в голову не приходило, что спустя короткое время младенца найдут мертвым. Врачи констатировали удушение.
Что же случилось? Оказалось, что виной всему – обычная домашняя кошка: она устроилась спать на лице ребенка и перекрыла ему дыхание. Беспомощный ребенок не смог ни перевернуться, ни закричать.
Но в этом случае сложно винить животное: кошка сделала это не со зла, она просто не могла предвидеть последствий, - она ведь не человек. Специалисты советует не оставлять детей до двух лет наедине с домашним животным, чтобы оно не поцарапало и не укусило малыша. И, конечно, необходимо обезопасить ребенка от подобных случаев удушения – не оставлять его без присмотра.
Кошка может напасть
Фото: кадр из фильма «Кошачий глаз», 1985 г.
Кошки терпеть не могут, когда нарушают их границы. Даже любимого хозяина они могут покусать и поцарапать, если он начнет приставать с «нежностями» в неподходящее время. Кошки сами определяют, когда им приятно поглаживание, а когда этого делать не нужно. Проявляете настойчивость? Тогда пеняйте на себя: быть вам покусанным!
Кроме того, кошки могут стать агрессивными, если чего-то сильно испугались или им больно. Есть много примеров, когда кошке, например, наступали на хвост и кидали успокаивать и гладить, а в ответ получали шипение и укусы. Нужно просто оставить животное в покое, дать ему время прийти в себя от стресса.
Ни в коем случае нельзя тревожить кошку, рядом с которой маленькие котята: она обязательно кинется их защищать. Если вашей кошке уже довольно много лет, ее могут беспокоить боли в спине, суставах, и ей будет неприятно любое прикосновение, попытки погладить. В таком случае она тоже может сопротивляться – кусать и царапать.
Кошка может заразить
Фото: кадр из фильма «Кладбище домашних животных», 1989 г.
Среди самых опасных болезней, которыми может «наградить» человека кошка, - лептоспироз и бешенство. Чтобы этого не случилось, надо раз в год прививать домашнее животное и пресекать любые попытки контактировать с уличными сородичами.
Довольно опасен токсоплазмоз, особенно для будущих мам и для тех, у кого имеется иммунодефицит. От котов можно «подхватить» стригущий лишай – весьма неприятное заболевание, но его несложно диагностировать и лечить.
Кошачьи царапины порой долго не заживают из-за бактерий, расцарапанное место болит и воспаляется, может повыситься температура. Чтобы защититься от царапин, необходимо периодически стричь кошке когти (обязательно – у ветеринара, чтобы не покалечить животное!) или надевать на них специальные колпачки. А если кошка уже успела вас поцарапать или укусить, надо обработать пострадавший участок кожи антисептиком.
Наконец, нередко встречается аллергия на кошек – в этом случае держать в доме животное не рекомендуется.
Кошка может стать людоедом
Фото: Global Look Press
Это особенно страшно, но, к счастью, встречается достаточно редко. Порой появляются сообщения о трупах пенсионеров, обглоданных кошками. Это происходит, если умер одинокий человек, его никто не хватился, и спустя какое-то время запертая наедине с трупом домашняя кошка вынуждена обгладывать труп, чтобы не умереть от голода.
Упрекать в этом животное трудно: оно не осознает, что мертвое тело и любимый хозяин – это одно и то же, и питается им только от безысходности, как единственно доступной пищей.
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Несмотря на перечисленные опасности, кошки остаются любимыми домашними питомцами для миллионов людей: они ласковы, привязчивы, любят человеческое общество, создают в доме уютную атмосферу. А если делают что-то неприятное или опасное для человека – то только из-за природных инстинктов, неосознанно.