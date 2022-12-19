Страшнее фильма ужасов: смерть, которую несут домашние кошки

Этот жуткий случай произошел в украинском городе Острог. Когда родители 4-месячного малыша оставили его спящим в коляске, никому и в голову не приходило, что спустя короткое время младенца найдут мертвым. Врачи констатировали удушение.

Что же случилось? Оказалось, что виной всему – обычная домашняя кошка: она устроилась спать на лице ребенка и перекрыла ему дыхание. Беспомощный ребенок не смог ни перевернуться, ни закричать.

Но в этом случае сложно винить животное: кошка сделала это не со зла, она просто не могла предвидеть последствий, - она ведь не человек. Специалисты советует не оставлять детей до двух лет наедине с домашним животным, чтобы оно не поцарапало и не укусило малыша. И, конечно, необходимо обезопасить ребенка от подобных случаев удушения – не оставлять его без присмотра.

Кошка может напасть

