Такие игры с щенками – под запретом!

Щенки обычно отличаются большой энергией и подвижностью. Они готовы резвиться часами. Но хозяева должны помнить: напор энергии следует ограничивать, чтобы не нанести вред здоровью собаки. Безудержные прыжки и другие нагрузки могут привести к развитию у щенка ортопедических заболеваний.

Нельзя, например, злоупотреблять перетягиванием игрушки: если собака держит игрушку зубами, то резкие рывки могут травмировать зубы. Если собаки некоторых пород долго бегают и прыгают, это принесет вред костям и суставам. Нужно следить и за тем, чтобы щенок не играл подолгу со взрослыми собаками.

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