Такие игры с щенками – под запретом!

Щенки обычно отличаются большой энергией и подвижностью. Они готовы резвиться часами. Но хозяева должны помнить: напор энергии следует ограничивать, чтобы не нанести вред здоровью собаки. Безудержные прыжки и другие нагрузки могут привести к развитию у щенка ортопедических заболеваний.
Нельзя, например, злоупотреблять перетягиванием игрушки: если собака держит игрушку зубами, то резкие рывки могут травмировать зубы. Если собаки некоторых пород долго бегают и прыгают, это принесет вред костям и суставам. Нужно следить и за тем, чтобы щенок не играл подолгу со взрослыми собаками.
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«В процессе игры собака, которая будет тяжелее и крупнее вашего щенка, может случайно навредить ему, наступив, задев или случайно прикусив его. Первое время постарайтесь искать для своей собаки друзей одной весовой категории, а когда она окрепнет, смело знакомьте ее со всеми сородичами», – рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев корреспонденту издания «РИАМО».