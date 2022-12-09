Специалист раскрыла секрет – понимают ли кошки человеческую речь

Владельцы кошек часто утверждают, будто их питомцы понимают каждое их слово. Оказывается, это не выдумки: кошки действительно способны понимать человеческую речь.
Точнее, им доступно определять, с каким настроением обращается к ним человек: с ласковой речью или, наоборот, ругает их или проявляет агрессию.
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«Речи у кошек нет, но звуки они различают невероятно. Потому что слух для них наравне со зрением является одним из основных органов чувств. Кошка способна различать звуки слабой интенсивности.
Воспринимаемый диапазон частот у мурлык в 3 раза шире, чем у человека», - рассказала фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарева. По материалам издания «РИАМО».