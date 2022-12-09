Специалист раскрыла секрет – понимают ли кошки человеческую речь

Владельцы кошек часто утверждают, будто их питомцы понимают каждое их слово. Оказывается, это не выдумки: кошки действительно способны понимать человеческую речь.

Точнее, им доступно определять, с каким настроением обращается к ним человек: с ласковой речью или, наоборот, ругает их или проявляет агрессию.

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