Эдгард Запашный о контактных зоопарках: «Как бы все запретить, чтобы не наводить порядок»

Известный дрессировщик Эдгард Запашный довольно категорично относится к идее фотографирования с экзотическими животными, но насчет контактных зоопарков, запрещенных в 2020 году, он остался довольно лоялен.

В новом интервью у 46-летнего народного артиста России спросили, как он относится к этому виду развлечения, и вот какой был ответ.

«Я считаю, что немножко несправедливо поступили мы по отношению к полному запрету контактных зоопарков. Потому что очень часто наши законотворцы принимают решения, как бы все запретить, чтобы не наводить порядок. Потому что навести порядок гораздо труднее», — сказал Запашный в YouTube-шоу «Алена, блин!». «Еще со времен Советского Союза во всех зоопарках были так называемые «детские площадки»… В Московском зоопарке она до сих пор существует. Куда приносились малыши от любого вида животных: тигренок мог вместе с овечкой, кроликом и олененком в одной группе бегать, контактировать. И люди могли зайти, пофотографироваться. Естественно, под присмотром профессионалов, зоотехников, ветеринаров. И ничего в этом плохого не было. Наоборот, животные даже социализировались». «Очень большое наше заблуждение людское, что животные не хотят контактировать с человеком. Ну это неправда! Почему собака приносит палку? Ей хочется контакта, хочется веселья, это ее собачья игра. Так почему мы исключаем, что тигренок не может испытывать этих эмоций?» «Но контактные зоопарки, к сожалению, дискредитировали сами себя. Ведь в каждом торговом центре появились неизвестные люди, которые без лицензии таскали этих львят, тигрят… И дискредитировали само понятие контактного зоопарка. В самом понятии нет ничего плохого — здесь надо навести порядок».

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