Как зоологи спасли жизнь малышу гуанако

Сотрудники ростовского зоопарка спасли жизнь малышу гуанако. Этот детеныш из семейства ламовых родился с неработающими задними ногами. Но чудо случилось! Как это произошло - смотрите в нашем видео.
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Гуанако. Фото: Global Look Press
Сотрудники ростовского зоопарка спасли жизнь малышу гуанако. Этот детеныш из семейства ламовых родился с неработающими задними ногами. Но чудо случилось! Как это произошло - смотрите в нашем видео.
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