Как зоологи спасли жизнь малышу гуанако

Гуанако

Гуанако. Фото: Global Look Press

Детеныш из семейства ламовых родился с патологией.

Сотрудники ростовского зоопарка спасли жизнь малышу гуанако. Этот детеныш из семейства ламовых родился с неработающими задними ногами. Но чудо случилось! Как это произошло - смотрите в нашем видео.

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