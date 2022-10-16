Местных жителей просят не приближаться: в реку Амур из моря зашли косатки

А помните, были мемы «природа очистилась»?

16 октября глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об уникальном явлении. На Дальнем Востоке косатка с двумя детенышами зашла из Охотского моря в реку Амур и плавает в речных водах уже четыре дня.

«Нам сообщают, что сейчас мама и малыши находятся чуть выше поселка Маго. Такого не помнит никто из старожил. Наблюдаем за ними и мы, и местные жители!» – написала руководитель охранного ведомства в Telegram.

«Обращаюсь к жителям Хабаровского края: пожалуйста, не приближайтесь к семье косаток, не пытайтесь им помочь самостоятельно! Это может обернуться травмами и для животных, и для людей».

«Служба следит за ситуацией. Сейчас мы ждем мнение ученых, что лучше сделать в таком уникальном случае. Если косаткам понадобится помощь, сделаем все необходимое для их спасения».