До дворце раскрыли, какая участь ждет любимую пони Елизаветы II

Букингемский дворец объявил о дальнейшей судьбе любимой пони королевы Елизаветы II.
Черная лошадка Эмма часто катала свою хозяйку по территории Виндзорского замка в последние 15 лет. А 19 сентября, когда там проехал кортеж с гробом Ее Величества, животное тоже вывели на лужайку, чтобы оно могло проститься со своей наездницей.
«Эмму по-прежнему будут любить и заботиться о ней в королевских конюшнях в Виндзоре, и ее небольшая преданная команда будет регулярно тренировать ее», — сообщил Букингемский дворец в социальных сетях.
Пони Эмма. Фото: соцсети
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Известно, что у королевы также была пара ненаглядных вельш-корги. После смерти правительницы в сентябре 2022 года их забрала к себе семья принца Эндрю и Сары Фергюсон.