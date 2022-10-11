До дворце раскрыли, какая участь ждет любимую пони Елизаветы II

Букингемский дворец объявил о дальнейшей судьбе любимой пони королевы Елизаветы II.

Черная лошадка Эмма часто катала свою хозяйку по территории Виндзорского замка в последние 15 лет. А 19 сентября, когда там проехал кортеж с гробом Ее Величества, животное тоже вывели на лужайку, чтобы оно могло проститься со своей наездницей.