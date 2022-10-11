До дворце раскрыли, какая участь ждет любимую пони Елизаветы II

Елизавета II

Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press

Красавица Эмма не раз катала королеву верхом.

Букингемский дворец объявил о дальнейшей судьбе любимой пони королевы Елизаветы II.

Черная лошадка Эмма часто катала свою хозяйку по территории Виндзорского замка в последние 15 лет. А 19 сентября, когда там проехал кортеж с гробом Ее Величества, животное тоже вывели на лужайку, чтобы оно могло проститься со своей наездницей.

«Эмму по-прежнему будут любить и заботиться о ней в королевских конюшнях в Виндзоре, и ее небольшая преданная команда будет регулярно тренировать ее», — сообщил Букингемский дворец в социальных сетях.

Пони Эмма. Фото: соцсети

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Известно, что у королевы также была пара ненаглядных вельш-корги. После смерти правительницы в сентябре 2022 года их забрала к себе семья принца Эндрю и Сары Фергюсон.

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