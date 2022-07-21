На севере России спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки

Желание полакомиться сгущенкой вышло боком белому медведю на севере Красноярского края. Там в поселке Диксон дикое животное засунуло язык в банку из-под сладости, а высунуть не смогло. В результате зверь четыре дня проходил с жестянкой в пасти.

Мишка сам вышел к людям, чтобы ему помогли. Местные ветеринары не смогли решить эту задачу, и 21 июля из Москвы на место были отправлены сотрудники столичного зоопарка. Они полетели на вертолете вместе с необходимым оборудованием. В 16:28 было сообщено, что злополучная банка из пасти хищника благополучно извлечена.

«Медведя обнаружили в трех километрах от аэропорта Диксона. Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. Буквально в течение десяти минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Сейчас ветеринар обрабатывает язык, на нем множество порезов, — пишет руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram. — Зверь оказался молодой медведицей, весом 80-90 килограммов. После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней ее отвезут в естественную среду обитания, оставят запас рыбы».

Она также добавила, что за спасенным животным будут следить и впредь.