Меган Маркл и принц Гарри взяли взрослую собаку из приюта

Принц Гарри и Меган Маркл делают добрые дела. На днях они взяли собаку из калифорнийского приюта — теперь у них новый член семьи.

«Герцогиня позвонила мне лично, — рассказала журналистам адвокат по правам животных и управляющая приютом Шеннон Кит. — Она звонит на мой мобильный без определителя номера и говорит: «Привет, Шеннон, это Меган». Мы разговаривали 30 минут, а я думала: «Это Меган Фокс?»

Зоозащитница поведала, что принц и его жена посетили ее приют в нерабочее время вместе с двумя охранниками и поиграли с 7-летней собакой по кличке Mamma Mia (просто Мия для краткости) породы бигль. Животное, которое недавно принесло помет из восьми щенков, очень понравилось Меган. Актриса подчеркнула, что хочет взять домой именно взрослую собаку.