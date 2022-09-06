Депутат предложил установить конкретные штрафы за выгул опасных собак без намордника

Любопытный момент в российском законодательстве: гулять с опасными собаками без намордника и поводка запрещено, но наказания за нарушение этого запрета нет.

Такой пробел в законах обнаружил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. И выступил с инициативой исправить недоразумение — дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 8.52 «Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка». А в ней установить, что, если животное свободно гуляет не на огороженной территории, обозначенной предупреждающей надписью, его владелец будет наказан конкретным штрафом. Для обычных граждан — 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для юридических — до 30 тысяч.