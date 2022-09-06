Депутат предложил установить конкретные штрафы за выгул опасных собак без намордника

Любопытный момент в российском законодательстве: гулять с опасными собаками без намордника и поводка запрещено, но наказания за нарушение этого запрета нет.
Такой пробел в законах обнаружил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. И выступил с инициативой исправить недоразумение — дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 8.52 «Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка». А в ней установить, что, если животное свободно гуляет не на огороженной территории, обозначенной предупреждающей надписью, его владелец будет наказан конкретным штрафом. Для обычных граждан — 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для юридических — до 30 тысяч.
«Ежегодно фиксируется значительное количество случаев нападений крупных собак, имеющих хозяев, на людей. Большинство таких нападений связано с нарушением требований к содержанию и выгулу домашних животных», — цитирует депутата «Парламентская газета».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что перечень потенциально опасных пород собак установлен в постановлении Правительства от 29.07.2019 № 974. В него входят 12 пород и их метисы: акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака.