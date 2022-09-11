Чем занимаются на досуге красные мартышки

Чтобы разнообразить досуг приматам, сотрудники Ростовского зоопарка постоянно придумывают интересные занятия и игрушки для своих подопечных. Вот, например, что зоологи придумали на этот раз.
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Красная мартышка. Фото: Global Look Press
Чтобы разнообразить досуг приматам, сотрудники Ростовского зоопарка постоянно придумывают интересные занятия и игрушки для своих подопечных. Вот, например, что зоологи придумали на этот раз.
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