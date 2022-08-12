Бегемот, Борис, Арсений и Джастин: как выглядят самые знаменитые коты Москвы

Доводилось ли вам когда-нибудь посещать настоящую кошачью вечеринку? Вы думаете, туда попадают только избранные коты, и пушистым гостям бесплатно раздают молоко и валерьянку? Что касается четвероногих VIP-персон, то здесь вы попали в точку.
В международный день Кота в «Союзмультпарке» прошла «Мультимяувечеринка», которую посетили самые яркие пушистики столицы. И как о любых знаменитостях, о них уже неоднократно писали СМИ. Не стала исключением и Teleprogramma.pro
Кот Бегемот
Безусловно, первым в ряду известных котов стоит знаменитый кот Бегемот. На мероприятие этот пушистый упитанный мужчина в красном галстучке пришел в сопровождении исполнительного директора музея-театра «Булгаковский дом» Натальи Скляровой.
Наталья Склярова и кот Бегемот. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
По словам Натальи, Кот Бегемот – полноценный сотрудник музея и театра, расположенного на Большой садовой улице. Ему три года. Его тезка и предшественник прожил в музее больше 14 лет.
Итак, молодой кот, так же, как и остальные работники, встречает посетителей, совершает обход территории и иногда открывает лапами тайные комнаты. Кто хоть раз был в доме-музее Михаила Булгакова и посещал комнату, где звучит «Реквием» Моцарта, может представить реакцию гостей, увидевших Бегемота… Человек думает, что без мистики тут явно не обошлось.
А еще Бегемот любит сидеть и спать на памятнике Мастеру – прямо на лавочке рядом с Михаилом Афанасьевичем и часто инспектирует почтовый ящик для записок, расположенный во дворе дома №10, где находится музей.
Также нередко перед спектаклем в театре кот заходит на сцену и тем самым словно благословляет постановку. Иногда он может остаться на месте и во время самого действия.
«Однажды у нас шел спектакль. Актер играл тихую сцену, чувствовалось, что люди чуть подустали. Но неожиданно зал оживился, - рассказывает Наталья Склярова. - Приободрился и сам артист. Оказывается, все это время рядом с актером сидел кот Бегемот, не замеченный им. Это уже потом ему рассказали, что наш четвероногий сотрудник какое-то время находился на сцене. А как известно, детей и животных переиграть невозможно. Зрители, конечно, были в восторге».
Кот Бегемот нашел себе друга. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Впрочем, не у всех зрителей чистые помыслы. Однажды кота Бегемота украли. И как вспоминает Наталья, тогда руководство музея поставило на уши весь город. К счастью, благодаря большому общественному резонансу кота благополучно вернули обратно.
«Мы объявили во всех СМИ, что у нас украли сотрудника Булгаковского дома. Бегемот – часть нашего коллектива, действительно полноценный сотрудник, у которого есть персональный стилист и ветеринар», - вспоминает Наталья.
Кстати, пушистый сотрудник весит десять килограммов. Питается он специальным кормом, рекомендованным ветеринаром.
Стоит отметить, что Бегемот - любимец не только работников музея, но и его посетителей. По словам Натальи, ему постоянно дарят подарки, например, подушечки для сна. А красный галстук, в котором Бегемот появился на праздновании Дня кота, - это тоже презент гостей.
Кот – частый гость разных мероприятий и передач, например, программы «Видели видео» на Первом канале. Нередко Бегемот принимает участие в создании документальных фильмов о Михаиле Булгакове, что, впрочем, вполне логично.
Кот Борис
Еще один посетитель вечеринки – черно-белый кот Борис –главная знаменитость ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».
Кот Борис. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Как рассказывали журналистам сотрудники, животные, проживающие на этой территории, являются потомками царских котов времен Петра I, основавшего сад в 1706 году. И знатное происхождение — одна из главных причин, почему Бориса называют не иначе, как Его Цветочное Величество.
Правда, сейчас в «Аптекарском огороде» живет уже полный тезка Бори – его преемник, приехавший из Мытищ. Так же, как и предшественник, он очень контактный, фотогеничный, позволяет брать себя на руки, хотя иногда и проявляет характер.
Кот Арсений
Певец Дмитрий Корсо пришел на вечеринку вместе со своим котом Арсением. Порода Арсика, как называет хозяин своего любимца - меконгский бобтейл. Пушистых представители этой тайской породы характеризует очень короткий хвост, похожий на обрубленный.
«Была такая легенда, что древние императрицы нанизывали на закрученный хвост кота свои браслеты и кольца. Но мне кажется, это бред. Ведь если положить коту кольцо на хвост, он просто убежит, и в итоге его потеряют, - поясняет Дмитрий Корсо. - У меня другая версия на этот счет. В Таиланде много змей. И во дворцах специально разводили котов, чтобы они могли отлавливать этих пресмыкающихся. А змеям гораздо сложнее охотиться на соперника с коротким хвостом».
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Дмитрий Корсо и его кот Арсений. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также, по словам Дмитрия, эти коты – знатные рыболовы и с коротким хвостом им гораздо проще маневрировать. А еще представители породы – очень умные животные.
Как говорит Дмитрий Корсо, его питомец умеет ходить в унитаз, прыгает через кольцо, дает лапу и выполняет другие простейшие команды. Но главное, что для музыканта он является вдохновителем и «соавтором» многих песен. Кстати, недавно у певца вышел новый клип на композицию «Поздно пить Боржоми».
Кот Джастин
Джастину – коту бенгальской породы, имеющему интересный гепардовый окрас, четыре года. По словам его хозяина, композитора Алексея Стрельцова, в младенческом возрасте его купили у местной заводчицы, которая сказала, указывая на Джастина: «У нас много котят, выбирайте любого, но вот этого не берите. Он очень злой, жестокий, кусачий».
Алексей Стрельцов и его кот Джастин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Однако Алексей и его супруга поступили ровно наоборот.
«Жена воспитала его очень приличным, бесстрашным, но добрым котиком. Он даже был героем программы «Видели видео» на Первом канале и просто очаровал всех присутствующих», - сказал Алексей Стрельцов.
Важной частью вечеринки стал и телемост со знаменитыми котами. Так, видеообращение записала и хозяйка кота Мостика, ставшего символом Крымского моста. Во время строительства сооружения о животном заботились рабочие. Но когда стройка подошла к концу, Мостика забрали журналисты редакции крымского подразделения МИА «Россия сегодня». И теперь он «работает» руководителем отдела котоновостей.