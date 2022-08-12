Бегемот, Борис, Арсений и Джастин: как выглядят самые знаменитые коты Москвы

По словам Натальи, Кот Бегемот – полноценный сотрудник музея и театра, расположенного на Большой садовой улице. Ему три года. Его тезка и предшественник прожил в музее больше 14 лет.

Итак, молодой кот, так же, как и остальные работники, встречает посетителей, совершает обход территории и иногда открывает лапами тайные комнаты. Кто хоть раз был в доме-музее Михаила Булгакова и посещал комнату, где звучит «Реквием» Моцарта, может представить реакцию гостей, увидевших Бегемота… Человек думает, что без мистики тут явно не обошлось.

А еще Бегемот любит сидеть и спать на памятнике Мастеру – прямо на лавочке рядом с Михаилом Афанасьевичем и часто инспектирует почтовый ящик для записок, расположенный во дворе дома №10, где находится музей.

Также нередко перед спектаклем в театре кот заходит на сцену и тем самым словно благословляет постановку. Иногда он может остаться на месте и во время самого действия.