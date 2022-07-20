Железняк, Раков, Большова и другие артисты «Ленкома» выступят в новом музыкальном спектакле

В «Ленкоме Марка Захарова» поставили новый спектакль «Последний поезд». Именно с него начнется новый сезон столичного театра в сентябре.

Создатели определили постановку как музыкальный трагифарс. Это сценическая версия Сергея Плотова по мотивам пьесы Вины Дельмар «Дорогу завтрашнему дню».

По сюжету престарелая супружеская пара вынуждена отдать свой дом за долги. К счастью, они воспитали детей, которые могут приютить у себя стариков. Но в этом случае мужу и жене придется расстаться.