Железняк, Раков, Большова и другие артисты «Ленкома» выступят в новом музыкальном спектакле

В «Ленкоме Марка Захарова» поставили новый спектакль «Последний поезд». Именно с него начнется новый сезон столичного театра в сентябре.
Создатели определили постановку как музыкальный трагифарс. Это сценическая версия Сергея Плотова по мотивам пьесы Вины Дельмар «Дорогу завтрашнему дню».
По сюжету престарелая супружеская пара вынуждена отдать свой дом за долги. К счастью, они воспитали детей, которые могут приютить у себя стариков. Но в этом случае мужу и жене придется расстаться.
Новую версию этой истории, уже не раз экранизированной, поставил Антон Яковлев. В спектакле заняты ведущие актеры театра: Олеся Железняк, Виктор Раков, Владимир Юматов, Анна Большова и другие.
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Премьерные показы состоятся 2, 3, 4 и 17 сентября.