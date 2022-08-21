Юлия Пересильд споет в день рождения в Театре на Бронной

5 сентября свой день рождения отметит космическая актриса Юлия Пересильд. И эта же дата является Международным днем благотворительности.

В этот день артистка выйдет на сцену в Театре на Бронной с благотворительным спектаклем «Мужчина / Женщина». Постановка является музыкально-драматический экспериментом, в котором нет текста в классическом понимании. Вместо обычных диалогов - песни.

Композиции проекта написаны группой Zero People задолго до создания спектакля, но здесь они зазвучат по-новому. Если раньше это был монолог мужчины с самим собой, то теперь голос, разделенный на двоих, превращается в диалог молодой пары, переживающей моменты встречи, бурной любви и расставания.

Партнером Пересильд по спектаклю станет автор и исполнитель песен Александр Красовицкий (Animal ДжаZ, Zero People).

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Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на помощь детям с ДЦП, о которых заботится благотворительный фонд «Галчонок».