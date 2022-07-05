Валерий Гергиев представит балет на поэму Александра Блока «Двенадцать»

14 и 15 июля в Мариинском театре в Санкт-Петербурге состоится премьера нового балета на знаменитую поэму Александра Блока «Двенадцать». Дирижировать оркестром будет неподражаемый Валерий Гергиев.

Хореографом-постановщиком выступил Александр Сергеев. Музыку для блоковского произведения написал Борис Тищенко.

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Напомним, поэма Блока «Двенадцать» 1918 года посвящена Октябрьской революции. По сюжету двенадцать красногвардейцев идут по Петербургу, возвещая пришествие нового строя и по пути убивая девицу легкого поведения.

Кстати, скоро в Северной столице России поставят памятник поэту Александру Блоку.

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