В Сети бесплатно покажут «Евгения Онегина» Театра Вахтангова

27 сентября в Сети пройдет бесплатная онлайн-трансляция спектакля «Евгений Онегин» Театра Вахтангова в постановке Римаса Туминаса.
«Евгений Онегин» — это огромное пространство, которое вместило игру ума, прозрения, догадки, гнев, обличение, сатиру и цинизм, сострадание и прощение. Пушкин — «наше все», но что это означает? Римас Туминас разрушает стереотипы, строя спектакль полифонично, музыкально, жестко и эмоционально», — говорится на сайте театра.
Главные роли сыграют Сергей Маковецкий, Виктор Добронравов, Игорь Карташев, Олег Макаров, Василий Симонов, Ксения Трейстер, Ирина Купченко, Мария Волкова и Людмила Максакова.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Трансляция пушкинского спектакля начнется в 19 часов по Москве на портале «Культура.РФ».