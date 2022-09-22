В Сети бесплатно покажут «Евгения Онегина» Театра Вахтангова

27 сентября в Сети пройдет бесплатная онлайн-трансляция спектакля «Евгений Онегин» Театра Вахтангова в постановке Римаса Туминаса.

«Евгений Онегин» — это огромное пространство, которое вместило игру ума, прозрения, догадки, гнев, обличение, сатиру и цинизм, сострадание и прощение. Пушкин — «наше все», но что это означает? Римас Туминас разрушает стереотипы, строя спектакль полифонично, музыкально, жестко и эмоционально», — говорится на сайте театра.