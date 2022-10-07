В Петербурге поставили новую «Чайку» с Елизаветой Боярской

7 октября в МДТ – Театре Европы в Санкт-Петербурге состоится премьера новой «Чайки» по мотивам знаменитой чеховской пьесы в постановке Льва Додина. Роль Аркадиной в ней играет популярная актриса Елизавета Боярская.

Любопытно, что в начале 2000-х упомянутый режиссер уже ставил «Чайку» в Москве, и та постановка даже завоевала «Золотую маску». Но сегодня, по словам Додина, чеховская история вызывает совершенно новые мысли. В нее добавили музыку Иоганна Штрауса, а еще возрастное ограничение у спектакля — 18+.

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Следующие показы запланированы на 8, 18 и 19 октября, а также 3, 4, 22 и 23 ноября.