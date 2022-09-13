В Мосве поклонникам Ахматовой представят спектакль «Поэма без героя»

Один из самых загадочных шедевров Серебряного века можно увидеть на сцене.
«Поэма без героя»

Афиша спектакля «Поэма без героя». Фото: theatreglas.ru

Русский духовный театр «Глас» в Москве начинает новый сезон 14 сентября премьерой спектакля «Поэма без героя» — по одноименному произведению поэтессы Анны Ахматовой.

«Привычное для нас понимание красоты и расцвета Серебряного века поэтесса раскрывает как некий греховный карнавал придуманных масок и образов. И за все это наступает трагическая расплата, за которой — ощущение полной пустоты. Но главная идея «Поэмы без героя» в том, что грех всегда индивидуален, а расплата — всеобщая», — говорится на сайте театра.

В постановке заняты актрисы Галина Маслакова, Лариса Хорошилова, Анастасия Бандурка, Мария Королева, Екатерина Лисовая, Виктория Фатеева, Анна Хапкина и Наталья Шеховцева.

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Показы спектакля запланированы на 14 сентября, 6 и 25 октября.

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