В Мосве поклонникам Ахматовой представят спектакль «Поэма без героя»

Русский духовный театр «Глас» в Москве начинает новый сезон 14 сентября премьерой спектакля «Поэма без героя» — по одноименному произведению поэтессы Анны Ахматовой.

«Привычное для нас понимание красоты и расцвета Серебряного века поэтесса раскрывает как некий греховный карнавал придуманных масок и образов. И за все это наступает трагическая расплата, за которой — ощущение полной пустоты. Но главная идея «Поэмы без героя» в том, что грех всегда индивидуален, а расплата — всеобщая», — говорится на сайте театра.