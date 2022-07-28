В МХТ имени Чехова поставили первый роман Виктора Пелевина

В сентябре МХТ имени Чехова представит зрителям свой давний проект – спектакль по первому роману писателя Виктора Пелевина «Омон Ра». Это гротескное произведение о мифах советской космонавтики, написанное в период краха великих идей, на которых строился СССР. Прощание с помпезным прошлым страны.

«Омон Ра» — абсурдная, местами сказочная трагикомедия о человеческих заблуждениях и иллюзиях. О том, как жизнь вокруг нас, наш «космос», наша «вселенная» формируется нашими мыслями», - анонсировали создатели постановки.

В спектакле заняты Игорь Золотовицкий, Александр Семчев, Ольга Литвинова и блестящая плеяда молодых актеров. Режиссер - Михаил Рахлин.

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Премьерные показы запланированы на 24 и 25 сентября.