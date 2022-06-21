В Центре Мейерхольда поставили спектакль о мамочке-блогере

Центр Мейерхольда в Москве готов представить новый спектакль «Мама, я блогер». Это история молодой женщины, которая начала вести блог о своей беременности и сделала ребенка инструментом притяжения лайков и рекламных контрактов.

Сюжет очень даже современный и понятный, но создатели постановки копнули глубже. Они задались вопросами о личных границах, жизни напоказ и приукрашивания себя перед аудиторией.

Спектакль «Мама, я блогер», как считают в Центре, будет интересен и молодому, и взрослому поколениям — как своеобразный диалог между бумерами, миллениалами и зумерами.

Режиссером выступила Ася Князева, дочь народного артиста РФ Евгения Князева. Премьерные показы состоятся 23 и 24 июня.

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