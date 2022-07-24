В Большом театре покажут три новые постановки из Красноярска

В перерыве между театральными сезонами сцены Большого не будут простаивать. С 27 июля по 1 августа на них пройдут гастроли Красноярского государственного театра оперы и балета, который носит имя Дмитрия Хворостовского. Постановки будут посвящены 60-летию со дня рождения певца.

27 июля на Исторической сцене будет показана опера «Дон Жуан, или Наказанный распутник» Моцарта, для создания которой была собрана большая международная команда специалистов.

А 29 и 30 июля – старинный балет «Катарина, или Дочь разбойника» Цезаря Пуни.

31 июля и 1 августа на Новой сцене представят оперу «Лакме» Лео Делиба.

Все три постановки – новинки уходящего сезона. Добавим, что для Красноярского театра это будут первые масштабные гастроли в Москве. Но в Большом отмечают, что программа может произвести сильное впечатление и на знатоков, и простых любителей музыкального театра.

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