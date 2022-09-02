Театр Пушкина вернул на сцену запрещенную пьесу Булгакова «Багровый остров»

Театр Пушкина в рамках своего проекта «Камерный театр. Возвращенные страницы» поставил спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Багровый остров». Культовый писатель создал ее на основе собственного фельетона специально для Камерного театра. Она была поставлена в 1928 году и пользовалась огромным успехом, но затем оказалась под запретом советской цензурой. И вот ее вернули на сцену.
«Зрителей ждут неожиданная, полная приключений история, яркие персонажи и фирменная булгаковская сатира», — говорится на сайте театра.
Действие пьесы разворачивается в театре: молодой драматург присылает труппе революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Но тот спешит уехать в отпуск, поэтому режиссеру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию. В результате актеры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку. И от мнения цензора зависит не только судьба спектакля.
В реальности постановку доверили молодому актеру Федору Левину.
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Показы пройдут 12, 13 и 28 октября.