Театр Пушкина вернул на сцену запрещенную пьесу Булгакова «Багровый остров»

Театр Пушкина в рамках своего проекта «Камерный театр. Возвращенные страницы» поставил спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Багровый остров». Культовый писатель создал ее на основе собственного фельетона специально для Камерного театра. Она была поставлена в 1928 году и пользовалась огромным успехом, но затем оказалась под запретом советской цензурой. И вот ее вернули на сцену.

«Зрителей ждут неожиданная, полная приключений история, яркие персонажи и фирменная булгаковская сатира», — говорится на сайте театра.