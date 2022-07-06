Театр на Бронной приглашает на закулисные экскурсии

С 9 июля Театр на Бронной запускает экскурсии по зданию своего учреждения, в которое труппа вернулась в 2022 году после реконструкции.

Зрителей приглашают заглянуть за кулисы, побывать в гримерных, узнать, как рождается спектакль и какие цеха заняты в его выпуске, увидеть знаменитую 70-килограммовую люстру из латуни и послушать театральные байки из первых уст. В качестве гидов выступят сами артисты театра.

Экскурсии будут проходить в группах от 6 до 10 человек. Как в дневные, так и в вечерние часы.

Желающие могут забронировать индивидуальные, групповые и даже VIP-экскурсии с расширенной программой и премиальными условиями. Подробности можно узнать на сайте театра.

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Добавим, что подобные экскурсии давно практикуются в Большом театре, МХТ имени Чехова и других знаковых сценах Москвы.

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