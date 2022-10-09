Театр на Бронной представит своего «Незнайку»

В Театре на Бронной репетируют детский спектакль «Незнайка», по мотивам знаменитой сказки Николая Носова. На сцену выйдут молодые артисты труппы, в том числе Григорий Верник, Денис Зайнуллин, Мария Янычева, Елизавета Базыкина и другие.

По задумке, зрители увидят знакомых с детства жителей Цветочного города, однако персонажи-мальчики не дружат с персонажами-девочками. Ситуация изменится после того, как Знайка предложит своим друзьям грандиозное путешествие на воздушном шаре. Что детям расскажут о взаимоотношениях полов, и какую роль в этом сыграет Незнайка – зрители узнают только в театре.

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Семейный спектакль поставила режиссер Елена Лабутина. Первые показы намечены на 4, 5, 6 и 13 ноября, по два в день.