Театр на Бронной представил Шекспира в версии Богомолова

21 июня Театр на Бронной представил зрителям премьеру нового спектакля Константина Богомолова «Гамлет in Moscow». Это трагикомедия 18+, основанная на знаменитой пьесе Шекспира, но показанная в реалиях нынешних дней.

Действие постановки вписано в современный московский быт. Многообразие российской столицы отражается на сцене настолько подробно, что трагедия приобретает комичные черты. Однако вечные шекспировские темы из «Гамлета» никуда не делись — вопросы долга и мести, размышления о жизни и смерти интегрированы в колоритную российскую реальность XXI века.

Создатели спектакля отмечают, что для него выбран особый формат — сцена-арена, где зритель максимально приближен к происходящему. Действие постановки продолжается даже в антракте — в фойе театра.

«Гамлет in Moscow» во многом является продолжением другой постановки Константина Богомолова — «На всякого мудреца» в Театре Наций, в которой режиссер погружает зрителя в мир столичной богемы с ее нелепыми персонажами, которые стремятся казаться тонкими и интеллектуальными, рассуждая об искусстве и вечных ценностях.

В спектакле заняты Александра Ребенок, Сергей Епишев, Игорь Миркурбанов, Григорий Верник и еще три десятка актеров.

Ближайшие показы состоятся 23 и 30 июня, а также 4 июля.

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