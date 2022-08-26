Стеблов, Васильев и Остроумова оглянутся на лихую молодость в новом спектакле

16 и 21 сентября в Театре им. Моссовета покажут премьеру спектакля «Соло для часов с боем». Это история об одиноких стариках, которые собираются раз в неделю, чтобы вспомнить свою молодость.
Пьеса словацкого драматурга Освальда Заградника. Ранее ее ставил во МХАТе Олег Ефремов вместе с плеядой великих актеров. В новой же постановке тоже задействованы народные артисты: Евгений Стеблов, Анатолий Васильев, Александр Голобородько и Ольга Остроумова. Руководит ими молодой режиссер Павел Пархоменко.
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По сюжету пьесы обитатели дома престарелых вспоминают свое прошлое и жалеют о времени, которое уходит сквозь пальцы. Однако, несмотря на седины, героям удается сохранить достоинство и благородство. Тоска тоской, но они умудряются не превратиться в ноющих стариков.