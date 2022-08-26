Стеблов, Васильев и Остроумова оглянутся на лихую молодость в новом спектакле

16 и 21 сентября в Театре им. Моссовета покажут премьеру спектакля «Соло для часов с боем». Это история об одиноких стариках, которые собираются раз в неделю, чтобы вспомнить свою молодость.

Пьеса словацкого драматурга Освальда Заградника. Ранее ее ставил во МХАТе Олег Ефремов вместе с плеядой великих актеров. В новой же постановке тоже задействованы народные артисты: Евгений Стеблов, Анатолий Васильев, Александр Голобородько и Ольга Остроумова. Руководит ими молодой режиссер Павел Пархоменко.