Создатель рок-оперы «Юнона» и «Авось» Алексей Рыбников представит постановку по «Войне и миру»

21 и 22 октября создатель легендарных рок-опер «Юнона» и «Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», композитор и постановщик Алексей Рыбников представит публике свою новую премьеру — оперу-драму «Le prince André. Князь Андрей Болконский». Спектакль будет поставлен на сцене театра «Градский Холл».
Основой для оперы послужил знаменитый роман Льва Толстого «Война и мир». На сцене будут звучать два языка — французский и русский. Также в тексте используются Манифест Императора Александра и его речь при взятии Парижа в марте 1814 года, а еще письма, дневники и мемуары Наполеона Бонапарта.
Следующие показы намечены на 3, 17, 18 и 24 декабря.
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