«Современник» откроет уличную площадку фестивалем сторителлинга

В августе московский театр «Современник» откроет новую площадку - «Театр во дворе». Она расположится под открытым небом, между Основной сценой и административным корпусом.

Это событие будет отмечено двухдневным фестивалем сторителлинга. Курировать его назначены режиссеры Илья Барабанов и Алексей Розин.

Артисты театра выйдут на сцену, чтобы по-особенному пересказать сюжеты отечественной литературы. В программу вошли «Анна Каренина», «Незнайка на луне», сочинения Гоголя и другие произведения.

«Сторителлинг – это про работу с воображением. Личность артиста влияет на выбор произведения и способ актерской подачи, важна не столько история, сколько сам рассказчик. Сюжет, конечно, важен, но это только предлог для разговора о действительно важном, о системе ценностей», - говорят организаторы фестиваля.

Рассказывать уже знакомые нам истории на сцену выйдут артисты: Марина Лебедева, Александр Рапопорт, Игорь Царегородцев, Кирилл Мажаров, Елена Плаксина и Янина Романова.

Новости из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Фестиваль продлится два дня – 2 и 3 августа.

Смотрите также: