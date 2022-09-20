Шут, рэп и стенд-ап: РАМТ представляет новый спектакль «Мим»

24 сентября РАМТ покажет свою новую премьеру – спектакль «Мим» по одноименному роману немецкой писательницы Лилли Таль.

Поклонникам книги сразу придется удивиться: историю принца, который становится рабом шута, создатели постановки отодвинули на задний план. А вперед вышла фигура самого Мима. Это его сольный стенд-ап и спектакль о его жизни, в которой из всех знатных особ только шут и оказывается человеком.

«Мы сознательно шли по пути народного театра: от грубого балагана и легкого гиньоля — до стенд-апа и рэпа, чтобы сделать эту пышную литературу ближе и понятнее современному подростку. Для нашей команды этот роман представился как замкнутый круг жестокости, в котором уже никто не помнит, как все началось и за что все продолжают убивать друг друга. И только Мим оказывается способным разорвать этот круг», — говорит режиссер спектакля Филипп Шкаев.

Постановка 16+ в жанре придворного балагана будет представлена в пространстве Черной комнаты 24 сентября и 22 ноября.

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