Сати Спивакова сыграет легендарную Марию Каллас в трагическом финале ее жизни

На малой сцене Театра Наций стартуют показы спектакля «Канарейка», посвященного последним дням жизни легендарной оперной певицы Марии Каллас.

По сюжету пьесы Марии Варденга, уже теряющая рассудок оперная дива проводит в своей квартире «кастинг» на новую постановку «Макбет». Его участниками становятся прислуга и личный психиатр артистки, которые подыгрывают несчастной звезде, потерявшей в своей жизни все.

«Это размышления на тему того, как артист теряет свой дар. Будучи крайне одаренной, Мария Каллас отказалась от своей карьеры из-за любви. И в этом есть ее беда, ее отношения со Всевышним», - говорит режиссер спектакля Дмитрий Сердюк.

Главную роль в трагической постановке играет Сати Спивакова.

Премьерные показы пройдут 20 и 21 июня, а следующий только 17 сентября.

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