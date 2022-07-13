Рабочий и колхозница оживут и запоют на ВДНХ

15 июля на площадке Зеленого театра ВДНХ состоится премьера уникального спектакля-гала-концерта под названием «Рабочий и колхозница. Гала. 85 лет любви». Проект создан к 85-летию одного из самых знаменитых монументов XX века.

Это поэма о романтической любви, взлетах и падениях. Она расскажет о триумфе монумента «Рабочий и колхозница» на Всемирной выставке в Париже.