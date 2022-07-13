Рабочий и колхозница оживут и запоют на ВДНХ

15 июля на площадке Зеленого театра ВДНХ состоится премьера уникального спектакля-гала-концерта под названием «Рабочий и колхозница. Гала. 85 лет любви». Проект создан к 85-летию одного из самых знаменитых монументов XX века.
Это поэма о романтической любви, взлетах и падениях. Она расскажет о триумфе монумента «Рабочий и колхозница» на Всемирной выставке в Париже.
Афиша постановки «Рабочий и колхозница. Гала. 85 лет любви». Фото: предоставлено организаторами
Великий памятник оживет и запоет на площадке Зеленого театра. А его создатели — скульптор Вера Мухина и архитектор Борис Иофан — станут полноправными участниками гала-концерта, как и восхищенные их работой гости парижской выставки 1937 года — Марлен Дитрих и Пабло Пикассо.
В постановке заняты Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева, Илзе Лиепа и звезды оперных театров Москвы.
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