По следам Булгакова: МХТ имени Чехова организовал спектакль в своем закулисье

29 июня в Московском художественном театре имени Чехова будет сыгран иммерсивный спектакль «Театральный роман», основанный на одноименном произведении Михаила Булгакова. Его презентация состоялась в текущем году в рамках акции «Ночь театра», а теперь проект входит в постоянный репертуар.

Зрители постановки пройдут вслед за культовым автором по коридорам и закулисью МХТ, по сценам, лестницам и даже подсобным помещениям, прочувствуют любовь Булгакова к театру, которая зародилась в этих стенах.

«Ночной» спектакль будет начинаться в 22:00, что добавит ему таинственности и мистики. Но есть и минус – зрителями постановки за раз смогут стать всего 30 человек.

В проекте заняты Ирина Мирошниченко, Евгения Добровольская, Валерий Трошин, Алёна Хованская, Дарья Юрская и еще десяток актеров. Режиссер - Марина Брусникина.

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