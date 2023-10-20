Все исполнители на одной сцене: Театр Моссовета отметит 33-летие постановки «Иисус Христос – Суперзвезда»

22 октября в Театре Моссовета отметят 33-летие российской версии рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда». Постановку покажут еще раз, но в особом формате – на сцену выйдут все составы исполнителей, играющие на сегодняшний день в этом спектакле.

Среди них участники самых первых показов и те, кто по возрасту младше моссоветовской версии рок-оперы.

Партию Иисуса исполнят Валерий Анохин, Михаил Панферов, Евгений Вальц; Марии Магдалины — Ирина Климова, Екатерина Гусева, Анастасия Макеева; Иуды — Валерий Яременко, Андрей Богданов, Александр Емельянов; Понтия Пилата — Александр Бобровский, Валерий Сторожик и Олег Кузнецов.

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В театре пообещали, что будут и другие сюрпризы для зрителей.