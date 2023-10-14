Верность долгу и себе: в Малом театре поставили «Капитанскую дочку»

14 октября в Малом театре (Сцена на Большой Ордынке) состоится премьера нового спектакля «Капитанская дочка» по Пушкину.

«Береги честь смолоду» - пословица, являющаяся эпиграфом к повести, стала отправной точкой для работы над спектаклем, – говорит режиссер постановки Станислав Сошников. – Путь взросления Петра Андреевича Гринева – от «недоросля» до храброго почтенного мужа – тернист, судьба не раз испытывает его, но он, движимый подлинным чувством любви к Маше, приобретает стойкость и сохраняет достоинство».

«Мне кажется, что очень важно сегодня говорить с молодым поколением о таких важных вневременных темах, как смелость, верность долгу и себе, говорить без напыщенности – просто и ненавязчиво, при этом полностью следуя музыке пушкинского слога».