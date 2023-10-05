Почти комедия: в Театре на Таганке покажут «Фигаро» с Ларисой Долиной и Ириной Апексимовой

7 и 8 октября в Театра на Таганке пройдут премьерные показы спектакля «Фигаро» по мотивам классической комедии Пьера Бомарше с участием Ирины Апексимовой и Ларисы Долиной.

Режиссер - Денис Бокурадзе. В актерском составе значатся Ирина Апексимова и Лариса Долина. Самого Фигаро сыграет молодой артист Роман Колотухин.

«Спектакль «Фигаро» — это театр в театре, эстетика и здоровый юмор. Новая постановка не будет перенесена в современность, но и «классической классики» зритель на сцене не увидит. Да что уж там, режиссер даже жанр своей работы определяет весьма замысловатым образом – «почти комедия», - говорится на сайте театра.

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Следующие показы запланированы на 21 и 22 ноября, 22 и 23 декабря, 4, 30 и 31 января.