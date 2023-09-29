Танцуют все! «Ивана Васильевича» поставили в Театре сатиры

Сколько раз вы смотрели «Иван Васильевич меняет профессию» по телевизору? Настало время увидеть эту историю в театре.

29 сентября Московский театр сатиры представляет новую премьеру — булгаковскую пьесу «Иван Васильевич». Любопытный факт: 90 лет назад она была написана специально для этой труппы, но ни разу не ставилась на сцене. Режиссер Сергей Газаров разрешил этот парадокс комедией положений, подтверждая простую истину: человек не меняется, в каком бы столетии он не находился.