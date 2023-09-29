Танцуют все! «Ивана Васильевича» поставили в Театре сатиры

Сколько раз вы смотрели «Иван Васильевич меняет профессию» по телевизору? Настало время увидеть эту историю в театре.
29 сентября Московский театр сатиры представляет новую премьеру — булгаковскую пьесу «Иван Васильевич». Любопытный факт: 90 лет назад она была написана специально для этой труппы, но ни разу не ставилась на сцене. Режиссер Сергей Газаров разрешил этот парадокс комедией положений, подтверждая простую истину: человек не меняется, в каком бы столетии он не находился.
«Постановка требовала погружения творческой группы в исторические материалы, чтобы изучить и понять, чем жили люди при Иване Грозном и во времена НЭПа, как отличались их жесты, мимика, речь, мысли, тревоги и надежды», — рассказали в театре.
«При этом сами образы персонажей намеренно остаются узнаваемыми — по книгам, картинам из Третьяковской галереи и Русского музея, по школьным учебникам и журналам мод Советской России. Отдельным героем пьесы станет машина времени, при создании которой использовались самые современные технологии — в финале для нее приготовлена особая «роль».
Зрителей ждут богатые костюмы эпохи Ивана Грозного, расписные потолки Грановитой палаты Московского Кремля, женственные платья ар-деко и реалистичная обстановка коммунальной квартиры периода НЭП.
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Буншу-Грозного играет народный артист России Юрий Васильев. Также в спектакле задействованы Антон Буглак, Майя Горбань, Лиана Ермакова, Андрей Зенин и сам Сергей Газаров в роли Шпака.
Показы спектакля 16+ пройдут 29 и 30 сентября, 14 и 29 октября, 12 и 25 ноября.