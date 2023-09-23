«Черт знает что такое»: в Театре Вахтангова поставили гоголевскую «Ночь перед Рождеством»

26 и 27 сентября в зале «Амфитеатр» Симоновской сцены Театра Вахтангова состоится пройдут премьерные показы спектакля «Ночь перед Рождеством (…или черт знает что такое)» по повести Гоголя. Постановку выпускает известный режиссер Олег Долин, впервые работающий с вахтанговцами.

«Ночь перед Рождеством» – прекрасная повесть. В ее восприятии много стереотипов, поэтому хочется добиться нового звучания. Вместе с артистами мы искали, как сегодня эта история должна выглядеть и звучать, каков способ существования на сцене исполнителей в этом материале», - говорит постановщик.

Он добавил, что у спектакля будет и видео составляющая, так как ставится не драматургия, а проза.

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Следующие показы намечены на 3, 10 и 31 октября. Если отмечать Хеллоуин, то лучше в театре.