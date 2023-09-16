Гусева - атаманша, Кищенко - гениальный сыщик: в Театре Моссовета поставили «Бременских музыкантов»

16 сентября в Театре Моссовета большая премьера – новый музыкальный спектакль «Бременские музыканты». Режиссер Евгений Марчелли давно мечтал создать постановку для детей и вот выпустил настоящий гимн романтической любви, верности, дружбе, таланту, красоте и всепобеждающей театральности.

Приключения Трубадура и его друзей погрузят зрителей в атмосферу радости и праздника, озорства, музыки и сказочных превращений. Малышей увлекут забавные похождения Осла, Пса, Кота и Петуха, молодежи понравится история любви отважного музыканта и прекрасной принцессы, а люди постарше наверняка испытают ностальгию по культовому советскому мультфильму.

В основу спектакля легло либретто «Трубадур и его друзья» Василия Ливанова и Юрия Энтина, а также музыка Геннадия Гладкова, которая звучит в исполнении живого оркестра. Театр собрал в этот праздник заслуженных артистов и всю молодежь своей труппы. Вместе с оркестром на сцене присутствует около 40 человек.

Атаманшу разбойников играет Екатерина Гусева, гениального сыщика в одном из двух составов - Виталий Кищенко, глупого короля - Олег Кузнецов.

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Следующие показы запланированы на 15, 21 и 29 октября.