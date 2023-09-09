Смехов и Пересильд встретят новый жестокий век: Театр наций представит спектакль «Последнее лето»

С 25 по 27 сентября в Театре наций состоятся премьерные показы нового спектакля «Последнее лето». Режиссер Данил Чащин поставил на сцене киносценарий «Куоккала» Анны Козловой - автора популярных сериалов «Садовое кольцо», «Медиатор» и «Самка богомола».

Действие спектакля происходит во время Первой мировой войны в курортном поселке, популярном у петербургской интеллигенции. Герои проводят летние вечера в духе чеховских персонажей — спорят о судьбах родины, скучают, философствуют, читают вслух стихи и устраивают спиритические сеансы.

Они стараются не замечать, что их идиллический мир быстро вытесняется новым жестоким веком. Но попытка заглянуть в будущее с помощью гадания заставляет персонажей наконец ужаснуться.

«При всей тяжести темы мне бы хотелось, чтобы в спектакле было ощущение нежности и света, он для меня, прежде всего, про семью и про поиск дома, в широком смысле этого слова. А еще про память о счастливом времени, которое герои тщетно пытаются удержать, а оно истончается и испаряется. Отсюда и название — «Последнее лето», — говорит Данил Чащин.

В спектакле заняты: Вениамин Смехов, Юлия Пересильд, Михаил Тройник, Дмитрий Чеботарев, Иван Добронравов и другие актеры.

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Следующие показы намечены на 10-12 октября.