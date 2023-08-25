«Яркий пример чести и долга»: Безруков поставит в Губернском театре «Капитанскую дочку»

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков собирается поставить в следующем сезоне «Капитанскую дочку». По словам артиста, это будет масштабная постановка на большой сцене.

Самого Безрукова в этой истории привлекает то, что ее герои — совсем молодые люди, попавшие в жесткие условия.

«Мне очень интересна их преданность друг другу ради любви, а также честь и долг. Петр Гринев — яркий пример чести и долга. Единожды присягнув, он не меняет своего решения», — цитирует режиссера ТАСС.

Работа над спектаклем начнется уже скоро, а премьера запланирована на осень 2024 года.

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А пока театр готовится порадовать зрителей другими новинками: 16 сентября на малой сцене будет показан «Золотой ключик», там же будет представлена постановка «Жили-были Пес и Волк». Эти премьеры призваны порадовать семьи с детьми.