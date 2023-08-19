Прошлое против будущего: в «Сатириконе» поставили спектакль «Четыре тирана»

8, 9 и 10 сентября театр «Сатирикон» представит во Дворце на Яузе новую премьеру – «Четыре тирана» по классической комедии Карло Гольдони «Самодуры».

По сюжету, во время венецианского карнавала в домах местных жителей разыгрывается курьезная драма: жены и дети четырех «тиранов», устав под гнетом отцов семейств пытаются обуздать их грубый нрав и отменить их строгие законы.

Но ни темпераментные семейные сцены, ни ловкие ухищрения, ни маскировка, ни романтика юности не помогают пробить замшелых деспотов – жизнь в городе-празднике отравлена их тиранией.

«Эта пьеса про борьбу между людьми, которые хотят жить настоящим и будущим и теми, кто живет прошлым и борется с этим будущим, — говорит режиссер постановки Константин Райкин. — Эти четыре тирана отстаивают угрюмые кондовые правила, хотят продлить их как можно дольше и никоим образом не пустить ничего свежего, живого, радостного. У пьесы легкий скользящий текст. Она добрая, веселая, трогательная и вместе с тем очень реалистичная».

В спектакле заняты как ведущие мастера «Сатирикона», так и совсем молодые актеры, только что пополнившие труппу. Вместе они работают на стыке психологического театра и комедии дель арте, создавая венецианский быт из музыкальных инструментов.

Роли играют: Денис Суханов, Агриппина Стеклова, Алексей Бардуков, Сергей Бубнов, Наталия Вдовина и другие артисты.

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Следующие показы намечены на 30 сентября, 1, 11 и 12 октября.